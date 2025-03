Tak wynika z interpretacji organu rentowego.

Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który prowadzi firmę w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Czynności służbowe wykonuje on osobiście. Jednocześnie zatrudnia do pomocy córkę, która nie jest osobą współpracującą w rozumieniu przepisów ustawy systemowej. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. DzU z 2024 r., poz. 497) za taką uważa się co prawda np. dziecko przedsiębiorcy, jednak musi ono pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność i współpracować przy jej prowadzeniu. W tym przypadku pierwsza przesłanka nie została spełniona. W efekcie odprowadzane są za nią składki na ubezpieczenia społeczne jak za standardowego pracownika zgodnie z generalną regułą.