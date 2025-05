Właściciele firm mają obowiązek co roku złożyć w ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli wynika z niego nadpłata, przedsiębiorcy przysługuje zwrot. Wnioski w tej sprawie do tej pory złożyło już ponad 427 tysięcy płatników.



Rozliczenie składki zdrowotnej za 2024 rok. Komu przysługuje zwrot środków?

Przedsiębiorcy mieli czas na rozliczenie składki zdrowotnej za 2024 r. do 20 maja 2025 roku. Rozliczenie roczne należy uwzględnić w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień. Jeżeli z deklaracji wynika, że zapłacona składka była wyższa niż ustalona - przysługuje jej zwrot, chyba że płatnik ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Jeżeli natomiast z rozliczenia wynika niedopłata, trzeba dopłacić różnicę wraz ze składką za kwiecień, w terminie do 20 maja.

Nadpłata składki zdrowotnej. Jak ubiegać się o zwrot? Czy trzeba składać wniosek?

Jeśli z rozliczenia rocznego wynikła nadpłata, przedsiębiorca może ubiegać się o jej zwrot. Dzień po złożeniu deklaracji, wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) utworzy się automatycznie i udostępni na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. Można go znaleźć w widoku Dokumenty i wiadomości, w sekcji Dokumenty robocze.

We wniosku należy wskazać rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot spośród rachunków zapisanych na koncie płatnika w ZUS. Wypełniony wniosek trzeba wysłać do ZUS przez PUE/eZUS najpóźniej do 2 czerwca 2025 r. Zwrot nadpłaty składki trafi na wskazany rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2025 r. Zamiast wnioskować o zwrot przedsiębiorca może również pomniejszyć przelew na poczet bieżących składek o kwotę nadpłaty.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot, ZUS sam rozliczy nadpłatę na koncie płatnika. Ma na to czas najpóźniej do końca roku.

Wypłaty pieniędzy trwają. ZUS zwrócił przedsiębiorcom już prawie 400 mln zł

Jak informuje ZUS, do 22 maja 2025 r. 427 024 przedsiębiorców złożyło wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na łączną kwotę 841,5 mln zł. Ponad 396,3 mln zł wróciło już na konta płatników. Na wypłatę czekają kolejne transze na kwotę 277,3 mln zł.

Obsługa rozliczeń nadpłaty na kontach płatników, którzy nie złożą wniosków o zwrot, rozpocznie się w czerwcu. Bieżące saldo konta płatnika z uwzględnieniem rocznego rozliczenia jest dostępne na koncie płatnika w PUE/eZUS.