Wynagrodzenie za korzystanie ze wzoru użytkowego oskładkowane

Należności do ZUS należy opłacić w szczególności, gdy zapłata z tego tytułu nastąpiła w wyniku ugody sądowej.

Publikacja: 31.08.2025 17:03

Wynagrodzenie za korzystanie ze wzoru użytkowego oskładkowane

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, przeciwko któremu pracownik wniósł pozew do sądu, żądając zasądzenia na swoją rzecz wynagrodzenia za korzystanie ze wzoru użytkowego. Podstawą dochodzenia tych roszczeń był art. 22 ustawy – Prawa własności przemysłowej (t.j. DzU z 2023 r., poz. 1170). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wzoru użytkowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z niego przez przedsiębiorcę. Natomiast jeżeli strony nie uzgodniły wysokości tej kwoty, ustala się ją w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z tego wzoru, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich powstał, a w szczególności w odniesieniu do udzielonej twórcy pomocy przy jego wykonaniu oraz zakresu jego obowiązków pracowniczych.

