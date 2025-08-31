Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, przeciwko któremu pracownik wniósł pozew do sądu, żądając zasądzenia na swoją rzecz wynagrodzenia za korzystanie ze wzoru użytkowego. Podstawą dochodzenia tych roszczeń był art. 22 ustawy – Prawa własności przemysłowej (t.j. DzU z 2023 r., poz. 1170). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wzoru użytkowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z niego przez przedsiębiorcę. Natomiast jeżeli strony nie uzgodniły wysokości tej kwoty, ustala się ją w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z tego wzoru, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich powstał, a w szczególności w odniesieniu do udzielonej twórcy pomocy przy jego wykonaniu oraz zakresu jego obowiązków pracowniczych.