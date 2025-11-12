Wakacje składkowe to nowa forma wsparcia dla najmniejszych firm, która obowiązuje od listopada 2024 r. Mikroprzedsiębiorcy oraz komornicy sądowi mogą nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w jednym, wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

W ubiegłym roku z wakacji składkowych firmy mogły skorzystać tylko w jednym miesiącu – grudniu. Wówczas do ZUS wpłynęło ponad 1,3 mln wniosków. W tym roku przedsiębiorcy mieli możliwość wybrania najdogodniejszego dla siebie jednego z dwunastu miesięcy w ciągu całego roku. Jak podaje ZUS, do tej pory najczęściej wnioskowano o zwolnienie z opłacania składek w ramach wakacji składkowych na styczeń, kiedy wpłynęło 323 tys. wniosków oraz na listopad – 196 tys. wniosków.