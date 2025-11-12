Rzeczpospolita
Chcesz skorzystać z wakacji składkowych w 2025 roku? Zostało już mało czasu

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z wakacji składkowych w tym roku, mają czas na złożenie wniosku do końca listopada - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Publikacja: 12.11.2025 10:54

Mateusz Adamski

Wakacje składkowe to nowa forma wsparcia dla najmniejszych firm, która obowiązuje od listopada 2024 r. Mikroprzedsiębiorcy oraz komornicy sądowi mogą nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w jednym, wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

W ubiegłym roku z wakacji składkowych firmy mogły skorzystać tylko w jednym miesiącu – grudniu. Wówczas do ZUS wpłynęło ponad 1,3 mln wniosków. W tym roku przedsiębiorcy mieli możliwość wybrania najdogodniejszego dla siebie jednego z dwunastu miesięcy w ciągu całego roku. Jak podaje ZUS, do tej pory najczęściej wnioskowano o zwolnienie z opłacania składek w ramach wakacji składkowych na styczeń, kiedy wpłynęło 323 tys. wniosków oraz na listopad – 196 tys. wniosków.

