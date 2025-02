Ważny obowiązek dla firm korzystających z obniżonych cen prądu. Termin mija 28 lutego

Obowiązek ten dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorcach, którzy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku korzystali z przyjętej ustawowo ceny maksymalnej energii elektrycznej wynoszącej 693 zł/MWh. Zobowiązani są oni do złożenia informacji o pomocy do podmiotu udzielającego pomocy, tj. do swojego sprzedawcy energii elektrycznej na dedykowanym wzorze informacji. Termin składania upływa 28 lutego 2025 r.

Wielu przedsiębiorców uważa, że jest on zbyt krótki. Pisaliśmy na ten temat na łamach pro.rp.pl. W piątek 31 stycznia Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska poinformowała na swoim profilu na platformie X, że jej ministerstwo będzie proponowało przedłużenie terminu do połowy roku. Stosowna ustawa w tej sprawie nie została jednak dotychczas przyjęta.