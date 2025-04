Odbieranie władzy wspólnikowi. Sąd Najwyższy zdecydował o zasadach

To sedno najnowszej uchwały Izby Cywilnej SN, która ma znaczenie dla określenia jaki sąd i w jakim składzie ma rozpatrywać sprawę o pozbawienie prawa reprezentowania w popularnych spółkach.

Kwestia wynikła w sytuacji, w której jeden wspólnik spółki jawnej wystąpił do sądu o pozbawienie drugiego wspólnika prawa do samodzielnej reprezentacji tej spółki. Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Z kolei § 2 stanowi, że takie pozbawienie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.