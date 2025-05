Zbliża się ważny termin dla przedsiębiorców. Chodzi o ceny prądu

Pierwotnie termin składania oświadczeń w sprawie pomocy de minimis przy korzystaniu z maksymalnych cen energii elektrycznej upływał 28 lutego 2025 r., jednak wielu przedsiębiorców alarmowało, że jest on zbyt krótki. Pisaliśmy na ten temat na łamach pro.rp.pl. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało zmianę przepisów, by dać więcej czasu przedsiębiorcom na złożenie informacji do sprzedawców energii. Teraz to oświadczenie trzeba złożyć do 30 czerwca 2025 roku.