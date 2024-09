Czy gminy mają obowiązek oceny kondycji finansowej? Jeśli tak, jak często muszą ją przeprowadzać?

Dr hab. Zbigniew Grzymała: Gmina jest oceniana zarówno przez własną radę, Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO), jak też mieszkańców podczas wyborów. Ocena kondycji finansowej gminy nie jest tym samym, co ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Gminy są kontrolowane na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim takiej kontroli podlega budżet gminy, który jest podstawowym planem finansowym gminy ukazującym jej sytuację finansową. Kontrola dochodów i wydatków odbywa się na podstawie dostarczanych sprawozdań finansowych. Jedne dostarczane są co miesiąc, inne co kwartał, jeszcze inne raz na rok. Sprawozdania te trafiają z danych wydziałów gminy do włodarza gminy, a po jego akceptacji do RIO. Izba ta pełni rolę finansowego organu kontrolnego. Przykładowo sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst wysyłane jest co miesiąc i raz na rok. Poza tym gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Na przykład zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych zarząd jst podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, itd. Gmina sporządza też wieloletnie prognozy finansowe, które opiniuje RIO, i przekazuje je ministrowi finansów.