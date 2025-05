Gmina nie odliczy podatku od wydatków na oświetlenie ulic

Zgodnie z zasadą neutralności VAT podatek obciąża dopiero ostatecznego konsumenta, a nie przedsiębiorcę. Dlatego ma on prawo odliczyć VAT z faktur za towary czy usługi, ale tylko wtedy, gdy zostały one kupione na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Prawo to przysługuje przy tym tylko podatnikowi VAT czynnemu działającemu w odniesieniu do danej transakcji w takim charakterze. Nie przysługuje natomiast gminie, która wykonuje zadania własne, co przypomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2025 r. (0113-KDIPT1-2.4012.246.2025.2.KW).