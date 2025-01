Katarzyna Wójcik: E-doręczenia ruszyły

Choć termin wdrożenia e-Doręczeń przesuwano kilkukrotnie, na początku grudnia skrzynki do ich obsługi nie miała jeszcze co trzecia gmina i 15 proc. starostw powiatowych. W statystykach udostępnionych przez resort cyfryzacji nie ujęto spółek komunalnych. Ale może nie warto wpadać w popłoch. Za niestosowanie się do przepisów o e-doręczeniach nie przewidziano bowiem sankcji. To nie wszystko. Do końca tego roku systemu nie stosuje się, gdy korespondencja nie może być doręczona ze względu na przesłanki organizacyjne. Ich istnienie ocenia nadawca. O skutkach wysyłki korespondencji poza systemem e-Doręczeń wypowiedzą się dopiero sądy. Więcej na ten temat obowiązku widma w artykule: E-Doręczenia również w spółkach komunalnych".