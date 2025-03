Jakie informacje dotyczące spółek komunalnych podlegają udostępnieniu?

Z pojęciem spółki komunalnej spotykamy się w naszym codziennym życiu bardzo często, szczególnie podczas korzystania z usług użyteczności publicznej, jednak nie zawsze do końca rozpoznając, czym jest ten twór prawny. Spółki komunalne to spółki prawa handlowego, założone przez gminę do realizacji jej zadań publicznych.

Zasady funkcjonowania spółek komunalnych reguluje ustawa o gospodarce komunalnej (tj. DzU z 2021, poz. 679). Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. Pojęcie spółki komunalnej nie jest pojęciem ustawowym, jest ono stosowane jedynie w mowie powszechnej. Ustawodawca posługuje się terminem „spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”. Jest to określenie skądinąd prawidłowe, ponieważ spółkę komunalną definiuje jej majątek, w większości lub w całości należący do jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem działania spółek komunalnych jest realizacja zadań publicznych gminy, przez dostarczanie podstawowych usług publicznych mieszkańcom. Należy tutaj podkreślić istotę terytorialności i lokalności spółek komunalnych, które mają służyć właśnie mieszkańcom.