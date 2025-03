Brak podziału zamówienia na części nie może naruszać uczciwej konkurencji

To zamawiający jako gospodarz postępowania decyduje, czy w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia jest podzielny, dokona jego podziału, i czy uruchomi jedną, czy kilka procedur. Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zastosowanie podziału na części. Jednak takie zaniechanie może być podstawą do wniesienia odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO).

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający, niezależnie od scenariusza, który przyjmie, nie może zapominać o tym, że wartością zamówienia będzie łączna wartość poszczególnych części (art. 30 ust. 1 PZP).