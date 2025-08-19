Rzeczpospolita
Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK zależy od wynagrodzenia w danym miesiącu

Z obniżenia swojej wpłaty podstawowej może skorzystać uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obniżona wysokość wpłaty podstawowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył pracodawcy – uwzględnioną przez pracodawcę – deklarację w tej sprawie.

Publikacja: 19.08.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Anna Puszkarska

- Na początku lipca pracownik (uczestnik PPK) złożył nam deklarację obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK (do 1 proc. wynagrodzenia). Wynagrodzenia wypłacane są przez nas pod koniec miesiąca. Czy od wynagrodzenia, które wypłacimy temu pracownikowi pod koniec lipca, należy obliczyć i pobrać wpłatę podstawową do PPK w wysokości 1 proc.?

Nie, od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK w lipcu pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2 proc. wynagrodzenia. Jeżeli miesięczne wynagrodzenie uczestnika PPK u pracodawcy, o którym mowa w pytaniu, nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, pracodawca ma obowiązek uwzględnić deklarację obniżenia wpłaty podstawowej złożoną przez uczestnika, co powoduje, że – poczynając od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi w następnym miesiącu (czyli w sierpniu) – należy obliczać i pobierać wpłatę podstawową do PPK w obniżonej wysokości (1 proc.). Trzeba jednak pamiętać, że w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK u tego pracodawcy przekroczy kwotę limitu, od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi w tym miesiącu pracodawca będzie miał obowiązek obliczyć i pobrać wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2 proc.

