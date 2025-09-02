Rzeczpospolita
Lubelskie: dotacje na rozwijanie placówek dla przedszkolaków

Do 16 września przyjmowane są wnioski o dofinansowanie inicjatyw związanych z rozwijaniem placówek dla małych dzieci. Dotacje na rozwijanie placówek dla przedszkolaków to m.in. tworzenie nowych miejsc dla wychowanków oraz poszerzanie zakresu oferowanych zajęć.

Dotacje na rozwijanie placówek dla przedszkolaków

Foto: Adobe Stock

Michał Kołtuniak

Władze województwa lubelskiego ogłosiły konkurs w ramach działania 10.2 „Edukacja przedszkolna” programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego”. Jest on skierowany do podmiotów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego (publiczne, jak i niepubliczne) lub organów odpowiedzialnych za ich tworzenie oraz nadzór nad nimi. W szczególności mogą to być także szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące.

Zgodnie z regulaminem konkursu dopuszczalne jest zgłaszanie i realizowanie trzech rodzajów projektów, przy czym wszelkie działania mogą być prowadzone tylko tam, gdzie występują rzeczywiste deficyty i potrzeby, tj. realizacja wsparcia każdorazowo zostanie poprzedzona diagnozą. Taka diagnoza musi zostać przygotowana przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a wnioski z niej płynące powinny zostać zawarte we wniosku o dofinansowanie, a zaplanowane działania odpowiadać na zidentyfikowane problemy.

