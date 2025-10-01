Rzeczpospolita
Co wójt powinien wiedzieć o gminnej spółce?

Jakość nadzoru właścicielskiego jest zależna od dostępu do materiałów i informacji o działalności spółki komunalnej.

Publikacja: 01.10.2025 04:50

Foto: Adobe Stock

Beata Kocięcka

SPIS TREŚCI

  1. Nadzór właścicielski w spółce komunalnej?
  2. Uchwały pierwszego zgromadzenia wspólników spółki komunalnej
  3. Obowiązki informacyjne zarządu wobec rady nadzorczej w spółce komunalnej
  4. Obowiązki informacyjne rady nadzorczej wobec wspólników spółki komunalnej
  5. Zwoływanie zgromadzenia wspólników spółki komunalnej

Utworzeniu spółki przez jednostkę samorządu terytorialnego musi towarzyszyć decyzja, w jaki sposób wójt albo burmistrz zamierza nadzorować działalność spółki, czyli wykonywać nadzór właścicielski.

Często włodarze gminy sądzą, że skoro tworzą spółkę, powołują zarząd i radę nadzorczą, „mają problem z głowy”, bo ktoś inny będzie ponosił odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki. Tak niestety nie jest. Każda spółka otrzymuje od swoich założycieli kapitał założycielski w postaci środków publicznych lub mienia (np. nieruchomości lub środki trwałe). W zamian gmina otrzymuje udziały. Ich aktualna wartość jest zależna od kondycji ekonomiczno-finansowej spółki. Każdy właściciel w sposób oczywisty jest zainteresowany tym, co się dzieje z jego majątkiem. Czy jest on pomnażany i zyskuje na wartości, czy traci. W przypadku spółek komunalnych dochodzi jeszcze kontrolowanie sposobu wykonywania zadań własnych gminy, dla realizacji których została utworzona spółka. Gmina powinna sprawdzać nie tylko jakość świadczonych usług, ale również ich koszt dla mieszkańców, szczególnie w przypadku, gdy jest on ustalany bezpośrednio przez spółkę.

