Jak prawidłowo wprowadzić opłatę lokalną?

Rada gminy może ustalić opłatę i zarządzić jej pobór przez inkasenta. Może nim zostać np. sołtys lub straż gminna.

Publikacja: 29.10.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Magdalena Kuchnio

SPIS TREŚCI

  1. Jak wyznaczyć inkasenta opłat lokalnych?
  2. Różnicowanie stawek opłat lokalnych
  3. Zmiana wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

Gminy mają swobodę ustalania obciążeń podatkowych w ramach granic wyznaczonych w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. DzU z 2025 r., poz. 707; dalej: u.p.o.l.) i mogą realizować własną politykę lokalną w tym zakresie, w tym poprzez różnicowanie obciążeń podatkowych (wyrok NSA z 27 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1235/17). Uchwały dotyczące należności podatkowych w zakresie opłat lokalnych wydaje rada gminy, która określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek tych opłat, mając na uwadze, że:

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r. Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
