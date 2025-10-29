Jak prawidłowo wprowadzić opłatę lokalną?

Gminy mają swobodę ustalania obciążeń podatkowych w ramach granic wyznaczonych w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. DzU z 2025 r., poz. 707; dalej: u.p.o.l.) i mogą realizować własną politykę lokalną w tym zakresie, w tym poprzez różnicowanie obciążeń podatkowych (wyrok NSA z 27 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1235/17). Uchwały dotyczące należności podatkowych w zakresie opłat lokalnych wydaje rada gminy, która określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek tych opłat, mając na uwadze, że: