Więcej świąt to dłuższy termin na odwołanie
Foto: Adobe Stock
W 2025 roku otrzymaliśmy dodatkowy dzień wolny od pracy: 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. Dni wolne od pracy wskazuje ustawa z 18 stycznia 1951 roku. Jest ich aktualnie 14 plus niedziele. Gdy następują po sobie, termin na czynności w zamówieniach publicznych automatycznie się wydłuża o dni niepracujące. Tak było podczas ostatnich Świąt Bożego Narodzenia.
Prawo zamówień publicznych nie określa zasad liczenia terminów, a jest to kluczowa sprawa dla zamawiających i wykonawców. Uchybienie im może skutkować np. odrzuceniem oferty czy pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Jak unikać takich błędów i prawidłowo obliczać termin w zamówieniach publicznych? Piszemy o tym w „Tygodniku Urzędników”. Omawiamy też zasady współpracy samorządowego pracodawcy z organizacjami związkowymi. Wyjaśniamy, czy potrzebne są wewnętrzne regulacje dotyczące gospodarowania pojazdami w gminie, jakie są konsekwencje podatkowe otrzymania gratyfikacji pieniężnej z tytułu honorowego profesora oświaty oraz co zwalnia gminę z obowiązku zapewnienia dojazdu dziecka niepełnosprawnego do konkretnego ośrodka.
