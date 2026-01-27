Rzeczpospolita
Opłata za czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej to wyjątek

Przepisy nie dają podstaw do wprowadzenia jakiejkolwiek taryfy opłat ani stawek ryczałtowych dla kosztów poniesionych w związku z udzielaniem informacji publicznej.

Publikacja: 27.01.2026 04:40

Opłata za czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej to wyjątek

Opłata za czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej to wyjątek

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Przypomniał o tym w niedawnym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który rozpatrywał skargę wojewody na zarządzenie burmistrza w sprawie wysokości opłaty pobieranej w przypadku udostępniania informacji publicznej.

Zdaniem wojewody, zarządzenie to naruszało w sposób istotny przepis art. 15 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.). W zarządzeniu tym burmistrz ustanowił taryfę opłat za udostępnianie informacji publicznej postanawiając, że za kserokopie dokumentów należy zapłacić 30 gr za stronę, za skopiowanie informacji na CD lub DVD – 5 zł za jedną płytę, za wydruk komputerowy – 1 zł za stronę.

