Kto może zawrzeć z wójtem umowę użyczenia jego pojazdu?

- Regionalna Izba Obrachunkowa podczas kontroli stwierdziła wadliwe umowy. Chodzi o użyczenie prywatnego samochodu wójta do celów służbowych. Umowę podpisał przewodniczący rady gminy. Czy złamano przepisy? Uznajemy, że to sprawa z prawa pracy, dlatego podpisał ją właśnie przewodniczący. Czy doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Przez umowę użyczenia – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710). Nadto, jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania (art. 712). Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 713).