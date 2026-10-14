Rzeczpospolita
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Urząd musi uwzględnić rzeczywistą intencję strony

Niejasne oznaczenie pisma nie uzasadnia automatycznie odmowy jego rozpoznania. Organ powinien ustalić rzeczywiste żądanie strony, prawidłowo ją pouczyć i prowadzić postępowanie zgodnie z zasadą zaufania do państwa.

Publikacja: 14.10.2026 04:50

Urząd musi uwzględnić rzeczywistą intencję strony

Urząd musi uwzględnić rzeczywistą intencję strony

Foto: Adobe Stock

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Magdalena Kuchnio

Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Tak wynika z art. 8 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. To jedna z podstawowych zasad postępowania administracyjnego – zasada zaufania do władzy publicznej. Przyjmuje się również, że organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 k.p.a.). Zasada ta jest pochodną zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 konstytucji, którą organy administracji publicznej orzekające w indywidualnych sprawach powinny również mieć na uwadze. Jest fundamentem koncepcji państwa prawnego.

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