Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Tak wynika z art. 8 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. To jedna z podstawowych zasad postępowania administracyjnego – zasada zaufania do władzy publicznej. Przyjmuje się również, że organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 k.p.a.). Zasada ta jest pochodną zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 konstytucji, którą organy administracji publicznej orzekające w indywidualnych sprawach powinny również mieć na uwadze. Jest fundamentem koncepcji państwa prawnego.