Materia spraw związanych ze szkodą powstałą na tle niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie wskazanym przez ustawodawcę (art. 21 prawa upadłościowego) przeplata w sobie zarówno wątki prawne jak i ekonomiczne. Te ostatnie, w szczególności jeśli chodzi o identyfikację i analizę danych finansowych, wymagają wiadomości specjalnych. W związku z tym, w takich wypadkach zachodzi konieczność powołania przez sąd biegłego sądowego, którego zadaniem jest przeanalizowanie zgromadzonego materiału dowodowego i sporządzenie na jego podstawie opinii. Ta sama sytuacja wstępuje w każdym przypadku, gdzie chodzi nie o odpowiedzialność stricte majątkową, ale karną, w której ustalenie uchybienia obowiązkom upadłościowym stanowi jedno ze znamion czynu zabronionego lub jest ściśle związane z okolicznościami sprawy. O ile w cywilnym postępowaniu sądowym dowód z opinii biegłego nie jest zawsze niezbędny - okoliczność stanu niewypłacalności i jego konsekwencje sąd może ustalić wykorzystując własną wiedzę, doświadczenie i umiejętności (np. czytanie bilansu, znajomość zasad rachunkowości) – to w sprawach karnych biegli sądowi są powoływani co do zasady.