AI może pomóc w sporach prawnoautorskich

Załóżmy, że mamy spór sądowy dotyczący naruszenia praw autorskich do określonego dzieła w postaci zdjęcia obiektu architektonicznego. A jeśli uda nam się za pośrednictwem AI, tj. po wpisaniu odpowiedniego promptu (tj. zapytania do AI precyzującego, jakie dzieło ma zostać wygenerowane, np. określającego generalnie sposób ujęcia określonego obiektu architektonicznego, pogodę, perspektywę itp.), uzyskać rezultaty identyczne lub co najmniej bardzo zbliżone do fotografii stanowiącej podstawę wystąpienia z roszczeniami, to czy jest to skuteczny argument przeciwko zasadności roszczeń?