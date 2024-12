Ostatnie dni grudnia to nie tylko czas na układanie planów na następny rok, ale bardzo pracowity okres dla prowadzących firmy i dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia księgowe.

Podatnicy, którzy ewidencjonują zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (osoby fizyczne, spółki cywilne, a także spółki jawne oraz spółki partnerskie składające się tylko z osób fizycznych), są obowiązani do sporządzania i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Taki spis trzeba sporządzić m.in. na koniec każdego roku podatkowego, a więc z datą 31 grudnia. Następnie w terminie 14 dni należy wycenić remanent, a jego wartość wpisać do podatkowej księgi.

Na przełomie roku warto także przeanalizować biznesowe osiągnięcia z mijającego roku i zaplanować działania na kolejny okres, np. w zakresie inwestycji, wydatków, ewentualnej zmiany formy opodatkowania czy stanu zatrudnienia.

Trzeba także pamiętać, że początek roku wiąże się zazwyczaj ze zmianami w przepisach – od 1 stycznia 2025 r. zmienią się regulacje dotyczące m.in. podatku od nieruchomości, składki zdrowotnej, kasowego PIT, minimalnego wynagrodzenia za pracę, układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.

31 grudnia to z punktu widzenia firmy data ważna także ze względu na prawa własności intelektualnej. Z końcem roku wygasają prawa autorskie. Najpóźniej ostatniego dnia roku należy też wypowiadać prawnoautorskie umowy licencyjne, w których okres wypowiedzenia liczony jest zgodnie z zasadami ustawowymi. W takim przypadku umowy będą bowiem obowiązywać jeszcze przez kolejny rok, a nie dłużej. Szczegółowo na ten temat piszemy w tekście: „Sylwester to ważna data w prawach własności intelektualnej”.

W tym numerze nie mogło też zabraknąć artykułów z naszego cyklu dotyczącego spółek komandytowych. Ciągłe zmiany w przepisach podatkowych dotyczą m.in. spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, co wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie nowych rozwiązań i dostosowanie struktur działalności do zmieniającego się otoczenia prawnego. W artykule: „Podatki w spółkach komandytowych– na co zwrócić uwagę” piszemy m.in. o tym, jakie działania mogą podjąć przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie tych spółek, aby obniżyć obciążenia podatkowe.

W dzisiejszym dodatku omawiamy także zasady reprezentacji spółki w sporze z jej komplementariuszem. Trzeba bowiem pamiętać, że jeżeli spółka komandytowa wytoczyła powództwo przeciwko komplementariuszowi mającemu prawo reprezentacji spółki, to wspólnik ten nie może cofnąć powództwa w imieniu spółki, choćby posiadał prawo do jej reprezentacji. Więcej w tekście: „Jak jest reprezentowana spółka w sporze z jej komplementariuszem”.

Zapraszam do lektury i życzę Państwu dobrego roku 2025.