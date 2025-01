Kilka sposobów na sukcesję rodzinnej firmy

Sukcesja w biznesie jest tematem żywo dyskutowanym zarówno w mediach - za sprawą konfliktu w rodzinie jednego z najbogatszych Polaków, jak i wśród przedsiębiorców, gdzie wymusza ją zmiana pokoleniowa. Jedną z form sukcesji jest założenie fundacji rodzinnej, czy to polskiej, czy to zagranicznej. Przeniesienie majątku do fundacji oznacza jednak w pewnym sensie rozstanie się często dorobkiem całego życia, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Nie zawsze też jest to optymalne z punktu widzenia prowadzenia biznesu, czy wreszcie podatków.