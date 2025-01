Spirytus dla pracowników w kosztach pracodawcy

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2024 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.581. 2024.1.AG).

Wystąpiła o nią spółka z o.o. zajmująca się produkcją i sprzedażą artykułów ślubnych, przede wszystkim sukien i welonów. Ma sklep stacjonarny, internetowy, magazyn. Aby zadbać o higienę i komfort zatrudnionych pracowników zapewnia im środki higieniczne, takie jak mydło, chusteczki, żele do dezynfekcji, szampony, dezodoranty oraz tampony i podpaski. Mogą też korzystać z leków i środków pierwszej pomocy. Są to m.in. spirytus salicylowy, woda utleniona, tabletki przeciwbólowe. Pracownicy mają do dyspozycji również artykuły spożywcze, takie jak woda, mleko, herbata, kawa, owoce, warzywa, pieczywo, konserwy, sery, dżemy, słodycze i soki. Wszystkie te rzeczy są dostępne przez cały dzień roboczy w specjalnie przygotowanych miejscach socjalnych.