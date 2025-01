Prawa udziałowe wspólnika mogą być zawieszone

Długotrwałość sądowej procedury wyłączenia wspólnika ze spółki uzasadnia tymczasowe uregulowanie jego statusu. Co więcej, ważne przyczyny, które uzasadniają wyłączenie, mogą przemawiać także za zawieszeniem jego praw udziałowych w czasie trwania postępowania. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których postawa wspólnika lub jego działanie prowadzą do wyrządzenia spółce szkody lub dezorganizuje jej bieżące funkcjonowanie.

Postanowienie sądu