Julita Karaś-Gasparska: Z psem do pracy

Lata temu, kiedy chodziłam do świetlicy w szkole podstawowej, nasza pani wychowawczyni przychodziła do pracy, czyli do świetlicy, ze swoim psem. Pies siedział z nami – dziećmi w świetlicy, wychodził na spacery wtedy, kiedy my też wychodziliśmy, miał swoje miski z jedzeniem i wodą pod biurkiem pani. Bardzo nam się wtedy podobało towarzystwo czworonoga, zwłaszcza tym spośród nas, których rodzice nie zgadzali się na zwierzaka w domu. Uważaliśmy, że nasza świetlica jest super – zupełnie inna niż wszystkie inne świetlice, o których słyszeliśmy od znajomych z innych szkół.