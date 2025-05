Tylko sąd może unieważnić akcje w prostej spółce akcyjnej

Artykuł 30051 k.s.h. stanowi podstawę do unieważnienia akcji akcjonariusza prostej spółki akcyjnej (PSA), które nie są należycie opłacone. W odróżnieniu jednak od art. 331 k.s.h., który ma zastosowanie do akcji w spółce akcyjnej i przewiduje unieważnienie akcji przez zarząd, w przypadku PSA konieczne jest orzeczenie sądu.

Ma to związek z konstrukcją akcji w PSA – nie mają one określonej wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego (art. 3002 § 3 k.s.h.). Ponadto w związku z możliwością wnoszenia przez akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wszelkich wkładów majątkowych, w tym także polegających na pracy lub świadczeniu usług, kwestia prawidłowego wykonania zobowiązania do ich wniesienia wymaga wszechstronnej, rzetelnej i obiektywnej oceny, która nie sprowadza się jedynie do kwestii rozliczeniowo-rozrachunkowych (art. 3002 § 3 k.s.h.). Taka ocena może być natomiast dokonana jedynie w postępowaniu sądowym.