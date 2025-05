Fundacja rodzinna pozwala kontynuować biznes bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych, chroni majątek firmy i kapitał przed rozdrobnieniem, pozwala oddzielić sprawy biznesowe i rodzinne, zapewnia członkom rodziny środki utrzymania, pozwala utrzymać majątek rodziny w jednych rękach. Nie dziwi więc, że jest to rozwiązanie bardzo popularne – w ciągu dwóch lat funkcjonowania zarejestrowano ponad 2200 fundacji rodzinnych, a spora grupa podmiotów czeka w kolejce na wpis. Na popularność fundacji rodzinnej wpływa także jej korzystne opodatkowanie. Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane PCC ani CIT. Fundacja rodzinna zapłaci 15-proc. CIT dopiero w momencie przekazywania środków beneficjentom. Beneficjenci będący osobami fizycznymi są zwolnieni z PIT, jeśli należą do najbliższej rodziny. Dalsza rodzina zapłaci 10 proc. PIT, a pozostałe osoby – 15 proc. PIT.

Ustawodawca nie przewidział jednak, że fundacja rodzinna będzie się cieszyć aż tak dużym zainteresowaniem. Rejestr Fundacji Rodzinnych jest prowadzony tylko przez jeden wydział Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, co sprawia, że postępowanie przed RFR trwa już siedem miesięcy, a potem – po wydaniu postanowienia w sprawie – trzeba czekać jeszcze miesiąc na dokonanie fizycznego wpisu do rejestru. Sąd obciążony jest sporządzaniem wyciągów, wypisów i zaświadczeń oraz obsługą wysyłki pocztowej dokumentów. Trzeba także dodać, że nie ma zdalnego dostępu do RFR, co jest utrudnieniem dla funkcjonowania samych fundacji rodzinnych i wszelkich podmiotów z ich otoczenia. Szczegółowo piszemy na ten temat w artykule pt. „Jak działanie rejestru wpływa na funkcjonowanie fundacji rodzinnych”.

Fundacja rodzinna obchodzi drugie urodziny, ale w tym numerze piszemy też o innej rocznicy. Dziesięć lat temu uchwalona została ustawa – Prawo restrukturyzacyjne (weszła w życie z początkiem 2016 r.). Przez ten czas liczne podmioty gospodarcze skorzystały z możliwości, jakie przewidział ustawodawca i dzięki wdrożeniu procedur restrukturyzacyjnych odpowiednio wcześnie zdołały uratować firmę przed niewypłacalnością i uniknąć upadłości. W dzisiejszym numerze wskazujemy, jakie korzyści może przynieść restrukturyzacja, kiedy warto ją rozważyć, jak dobrać odpowiedni tryb postępowania oraz jak i kiedy reagować na pierwsze symptomy kryzysu w firmie („Prawo restrukturyzacyjne w Polsce ma już 10 lat”). Piszemy również o tym, w jaki sposób są wykonywane umowy wzajemne w postępowaniu restrukturyzacyjnym („Jak są wykonywane umowy wzajemne w postępowaniu restrukturyzacyjnym”).

