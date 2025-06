Teresa Siudem: W jakiej formie złożyć sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej?

Fundacje rodzinne jako osoby prawne podlegają przepisom ustawy o rachunkowości, zobowiązane są więc do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli rok obrotowy fundacji rodzinnej pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 marca należy sporządzić sprawozdania finansowe, a następnie do 30 czerwca zatwierdzić je i zgłosić do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, który prowadzi Rejestr Fundacji Rodzinnych.

Rejestr Fundacji Rodzinnych – w przeciwieństwie do innych rejestrów, np. KRS – działa w formie tradycyjnej. Oznacza to, że wszystkie wnioski i dokumenty należy przesłać do niego w tradycyjnej, papierowej formie drogą pocztową, albo złożyć je osobiście w biurze podawczym. W takiej formie muszą być również złożone dokumenty sprawozdawcze fundacji rodzinnej, takie jak sprawozdanie finansowe.