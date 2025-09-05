Ekstremalne zjawiska pogodowe dają się we znaki wielu przedsiębiorcom, zwłaszcza z branży budowlanej. Mogą opóźniać prace, podwyższać ich koszty, a w konsekwencji prowadzić do sporów sądowych. Takie zjawiska wymagają też często działań po stronie przedsiębiorcy, m.in. zabezpieczenia placu budowy, ochrony pracowników i sprzętu. To natomiast przekłada się na konkretne koszty.

Reklama Reklama

Co do zasady, takie sytuacje powinna przewidywać umowa między inwestorem a wykonawcą oraz wskazywać konkretne działania, jakie powinien podjąć wykonawca po wystąpieniu anomalii pogodowych. A co jeśli umowa nie przewiduje szczegółowych wymogów proceduralnych? Nawet wówczas wykonawca powinien przekazać inwestorowi informację zarówno o zakłóceniu, jak i o jego skutkach. Ponadto powinien dokumentować zakłócenia i wpływ na przebieg prac. Taka dokumentacja będzie szczególnie pomocna w przypadku, gdy dojdzie do sporu sądowego między stronami umowy o roboty budowlane.

Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z wystąpieniem ekstremalnych warunków pogodowych na budowie? Jakie dowody powinien zebrać, by skutecznie wystąpić z roszczeniem? O tym piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Zapraszam do lektury.