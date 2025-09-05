Aktualizacja: 05.09.2025 10:58 Publikacja: 05.09.2025 06:00
Niecodzienne zjawiska na budowie - jak wpływają na odpowiedzialność wykonawcy?
Foto: Adobe Stock
Ekstremalne zjawiska pogodowe dają się we znaki wielu przedsiębiorcom, zwłaszcza z branży budowlanej. Mogą opóźniać prace, podwyższać ich koszty, a w konsekwencji prowadzić do sporów sądowych. Takie zjawiska wymagają też często działań po stronie przedsiębiorcy, m.in. zabezpieczenia placu budowy, ochrony pracowników i sprzętu. To natomiast przekłada się na konkretne koszty.
Co do zasady, takie sytuacje powinna przewidywać umowa między inwestorem a wykonawcą oraz wskazywać konkretne działania, jakie powinien podjąć wykonawca po wystąpieniu anomalii pogodowych. A co jeśli umowa nie przewiduje szczegółowych wymogów proceduralnych? Nawet wówczas wykonawca powinien przekazać inwestorowi informację zarówno o zakłóceniu, jak i o jego skutkach. Ponadto powinien dokumentować zakłócenia i wpływ na przebieg prac. Taka dokumentacja będzie szczególnie pomocna w przypadku, gdy dojdzie do sporu sądowego między stronami umowy o roboty budowlane.
Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z wystąpieniem ekstremalnych warunków pogodowych na budowie? Jakie dowody powinien zebrać, by skutecznie wystąpić z roszczeniem? O tym piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Zapraszam do lektury.
Czytaj więcej:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Ekstremalne zjawiska pogodowe dają się we znaki wielu przedsiębiorcom, zwłaszcza z branży budowlanej. Mogą opóźniać prace, podwyższać ich koszty, a w konsekwencji prowadzić do sporów sądowych. Takie zjawiska wymagają też często działań po stronie przedsiębiorcy, m.in. zabezpieczenia placu budowy, ochrony pracowników i sprzętu. To natomiast przekłada się na konkretne koszty.
Co do zasady, takie sytuacje powinna przewidywać umowa między inwestorem a wykonawcą oraz wskazywać konkretne działania, jakie powinien podjąć wykonawca po wystąpieniu anomalii pogodowych. A co jeśli umowa nie przewiduje szczegółowych wymogów proceduralnych? Nawet wówczas wykonawca powinien przekazać inwestorowi informację zarówno o zakłóceniu, jak i o jego skutkach. Ponadto powinien dokumentować zakłócenia i wpływ na przebieg prac. Taka dokumentacja będzie szczególnie pomocna w przypadku, gdy dojdzie do sporu sądowego między stronami umowy o roboty budowlane.
Z perspektywy wykonawcy istotne jest wykazanie, że skutki ekstremalnej pogody, która zakłóciła realizację umowy,...
Do umowy spółki można wprowadzić klauzulę drag along. Dzięki niej, gdy większościowy wspólnik spółki z o.o. zech...
Zysk pokazuje, jak dobrze działa spółka, i jest miarą jej sukcesu. W zależności od rodzaju spółki, prawo do tego...
Zwykłe zarządzanie prywatnym majątkiem może być uznane przez organy podatkowe za działalność gospodarczą w obroc...
Umowa outsourcingu procesowego jest rodzajem kontraktu, w którym jedna firma powierza innej wykonanie konkretneg...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas