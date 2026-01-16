Zbyt wczesne ujawnienie informacji o sprzedaży firmy niesie za sobą ryzyka. Mogą pojawić się spekulacje rynkowe, które odstraszą potencjalnych nabywców i osłabią pozycję sprzedającego. Taka informacja może również pomóc konkurencji, np. w przejęciu kluczowych klientów czy pracowników.

Kolejne ryzyka wiążą się z ujawnieniem danych o przedsiębiorstwie. Potencjalny nabywca uzyskuje je w procesie transakcyjnym, ale do sprzedaży może przecież nie dojść. Przed takimi sytuacjami trzeba więc dobrze się zabezpieczyć. Przede wszystkim, przed przekazaniem kontrahentowi jakichkolwiek informacji, należy podpisać umowę o poufności (NDA). Powinna ona określać zakres poufnych danych, czas obowiązywania oraz kary za nieuprawnione ujawnienie informacji. Nie wolno wszystkich danych od razu „wykładać na stół”. Należy przekazywać je stopniowo, w miarę postępowania negocjacji.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, sprzedając firmę i jak zarządzać informacją? O tym piszemy w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Ponadto wyjaśniamy: co uregulować w umowie o wirtualne biuro, jak uniknąć pułapek, rejestrując fundację rodzinną, kiedy członkowie zarządu spółki dominującej są faktycznymi członkami zarządu spółki zależnej oraz kiedy w grze komputerowej trzeba chronić znaki towarowe. Wyjaśniamy też zasady kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Zapraszam do lektury.