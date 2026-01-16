Rzeczpospolita
Kiedy członkowie zarządu spółki dominującej są faktycznymi członkami zarządu spółki zależnej?

Samo pełnienie funkcji członka zarządu spółki matki nie jest wystarczającą podstawą do kwalifikacji jako faktycznego członka zarządu spółki córki.

Publikacja: 16.01.2026 00:00

Kiedy członkowie zarządu spółki dominującej są faktycznymi członkami zarządu spółki zależnej?

Foto: Adobe Stock

Kinga Jaszczyk

Przepisy kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) przewidują możliwość funkcjonowania spółek w grupie kapitałowej, w ramach której spółka dominująca jest uprawniona do wpływania na działalność spółki zależnej poprzez wydawanie wiążących poleceń (art. 211 i n. k.s.h.). Zgodnie z art. 18 § 1 k.s.h., członkiem zarządu spółki może być jedynie osoba fizyczna. Oznacza to, moim zdaniem, że de lege lata nie jest możliwe kwalifikowanie spółki dominującej, będącej osobą prawną, jako faktycznego członka zarządu. Należy zatem przyjąć, że w przypadku grup spółek za faktycznego członka zarządu spółki zależnej można byłoby zakwalifikować członka zarządu spółki matki. W tym kontekście powstaje pytanie, kiedy członek zarządu spółki dominującej staje się faktycznym członkiem zarządu spółki zależnej.

