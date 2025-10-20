Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2025 r. (0111-KDIB2-1.4010.185.2025.1.AJ).

Wnioskodawca – spółka posiadająca budynek centrum handlowego, złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie możliwości zaliczenia wydatków na wymianę wind do wartości początkowej budynku. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym pierwotnie wartość wind została zaliczona do wartości początkowej budynku centrum handlowego. Z uwagi na ich wyeksploatowanie wnioskodawca wymienił windy na nowe, o lepszych parametrach technicznych.

Spółka zadała pytanie, czy poniesione wydatki powinny zwiększać wartość budynku jako wydatki poniesione na modernizację środka trwałego.

Organ interpretacyjny:

- przesądził o tym, że windy nie stanowią części składowej budynku, a powinny zostać uznane za odrębne środki trwałe,

- dokonał (za podatnika) klasyfikacji wind jako odrębnych środków trwałych i przypisał im klasyfikację na gruncie KŚT,

- uznał, że przewidziana w ustawie o CIT odrębna stawka amortyzacji wskazuje, iż ustawodawca dostrzega odrębność tego środka, ze względu na okres jego eksploatacji, od budynków,

- ustalił, że winda może (teoretycznie) zostać zdemontowana i zainstalowana w innym budynku.

Komentarz eksperta

Piotr Kaczmarek, radca prawny, starszy konsultant w zespole prawnopodatkowym PwC

Komentowana interpretacja intryguje nie tyle samym merytorycznym rozstrzygnięciem, co podejściem do problematyki środków trwałych na gruncie podatkowym.

Z perspektywy podatników prawidłowa kwalifikacja środków trwałych napotyka zazwyczaj na dwa problemy:

- określenie, czy dana maszyna bądź urządzenie stanowią odrębny środek trwały,

- prawidłowe zakwalifikowanie środka trwałego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej.

Przypomnijmy, że na gruncie prawa cywilnego wszystko to, co nie może być odłączone od rzeczy bez jej uszkodzenia lub istotnej zmiany albo bez uszkodzenia czy istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, stanowi część składową rzeczy (art. 47 k.c.). Stąd też podatkowo przyjmuje się, że elementy, których nie można odłączyć od środka trwałego (np. budynku) bez jego uszkodzenia, stanowią jego części składowe i podlegają jednolitej amortyzacji. Dotyczy to np. urządzeń wbudowanych w konstrukcję budynku (montowanych podtynkowo). Możliwość wymontowania danego urządzenia z budynku bez uszkodzenia potwierdza się zazwyczaj z osobami, które mają wiedzę na temat konstrukcji budynku i sposobu montażu danego urządzenia lub w dokumentacji technicznej. To na podatnikach spoczywa obowiązek zidentyfikowania (odrębnych) środków trwałych oraz ich prawidłowej klasyfikacji na gruncie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). W przypadku trudności w tym zakresie zainteresowany może wystąpić do GUS z wnioskiem o dokonanie takiej klasyfikacji.

Z tych względów dyrektor KIS w przypadku pytań o środki trwałe zwykł dotychczas w swoich rozstrzygnięciach zastrzegać, że przedmiotem rozstrzygnięcia jest tylko przypisanie prawidłowej stawki amortyzacji do danej kategorii środków trwałych, podczas gdy ich odrębność oraz prawidłowa klasyfikacja na gruncie KŚT powinny zostać ustalone przed podatnika, ewentualnie przez GUS. Takie ustalenia wymagają bowiem wiedzy technicznej i znajomości konstrukcji danej rzeczy, których dyrektor KIS po prostu nie posiada.

Stąd tak zaskakujące jest omawiane rozstrzygnięcie dyrektora KIS.

Stan faktyczny wydaje się bowiem nie zawierać wystarczająco szczegółowych informacji technicznych co do sposobu montażu wind, a tym samym odnośnie do tego, czy można je zdemontować bez uszkodzenia ich samych lub budynku (spółka wskazała wręcz, że „windy stanowią część składową środka trwałego – budynku galerii”; nie jest jednak jasne, czy odnosi się to do starych czy nowych wind). Poza tym to podatnik (ew. z pomocą GUS) powinien ustalić te okoliczności we własnym zakresie.

Pojawia się też pytanie, czy wskazane cechy środka trwałego mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej (przepisy prawa podatkowego opisują tylko przymioty, jakie charakteryzują środki trwałe oraz stawki amortyzacji dla środków trwałych zakwalifikowanych do odpowiednich kategorii KŚT).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 2023 r. w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej proponowano wprowadzenie tzw. wiążącej informacji klasyfikacyjnej, która miała także obejmować klasyfikację środków trwałych, jednak propozycja ta nie została zrealizowana.

Podobnie intrygujące jest powiązanie odrębności środka trwałego z przewidywanym okresem jego amortyzacji (eksploatacji), które – mimo iż wydawałoby się jest uzasadnione celowościowo – zdaje się nie znajdować podstawy w obecnym brzmieniu przepisów.

Istnieje zatem możliwość, że organ interpretacyjny postanowił zmienić swoje podejście do problematyki środków trwałych i zacząć rozstrzygać kwestie odrębności oraz prawidłowej klasyfikacji środków trwałych, które sprawiają podatnikom dużo więcej trudności niż samo określenie prawidłowej stawki amortyzacji i do którego jak dotąd ograniczała się znakomita większość rozstrzygnięć w wydawanych interpretacjach.

Jednak bardziej prawdopodobne wydaje się, że omawiane rozstrzygnięcie stanowiło tylko „wypadek przy pracy”.