ESG w centrum uwagi biznesu: Inicjatywa „Razem dla ESG”

Liczba firm raportujących wzrośnie z ok. 150 do ponad 3000. Firmy już teraz dostrzegają wyzwanie dostosowania strategii biznesowych do nowych wymogów prawnych.

Sprawozdania ESG będą podlegały obowiązkowej atestacji przez biegłego rewidenta, którego zadaniem jest potwierdzenie, czy informacje w nim zawarte są wiarygodne i zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ramowymi założeniami sprawozdawczości.