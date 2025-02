Nowe obowiązki dotyczące udostępniania niektórych towarów i produktów

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z 31 maja 2023 r. w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010, potocznie nazywane rozporządzeniem w sprawie wylesiania lub rozporządzeniem EUDR, miały zacząć obowiązywać od 30 grudnia 2024 r. w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw, a w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw od 30 czerwca 2025 r. Okazuje się jednak, że na skutek komunikatu Komisji Europejskiej z 2 października 2024 r. przepisy te mogą wejść w życie rok później. Potwierdził to Parlament Europejski w połowie grudnia 2024 r.