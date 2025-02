Najwyższy czas na różnorodność we władzach spółek giełdowych

Udział pań we władzach spółek z WIG140 wzrósł z 15,5 proc. na koniec 2020 roku do 18,4 proc. na koniec 2024 r., czyli mniej niż 1 pkt proc. rocznie. W badanych latach kobiety częściej można było spotkać w radach nadzorczych niż zarządach. Udział pań w zarządach na przestrzeni lat wzrósł z 12,6 proc. na koniec 2020 r. do 14,1 proc. na koniec 2024 r. Udział pań w radach nadzorczych zwiększył się z 17,3 proc. na koniec 2020 r. do 21,1 proc. na koniec 2024 r.