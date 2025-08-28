Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Negatywne skutki dyrektywy „Stop the Clock”

Dyrektywa „Stop the Clock” (dyrektywa UE 2025/794, dalej: dyrektywa) została przyjęta przez Komisję Europejską w kwietniu 2025 r.

Publikacja: 28.08.2025 10:22

Negatywne skutki dyrektywy „Stop the Clock”

Foto: Adobe Stock

Edyta Kalińska

W Polsce została już implementowana m.in. do przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jej celem jest opóźnienie wdrożenia kluczowych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej: dyrektywa CSRD) oraz dyrektywa o należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej: dyrektywa CSDDD), aby złagodzić obciążenia regulacyjne związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju, szczególnie dla małych i średnich firm. Dyrektywa ta odroczyła obowiązek raportowania i poddania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju o dwa lata. W konsekwencji jednostki, które miały mieć obowiązek raportowania w tzw. drugiej fali, czyli za rok 2025, będą sporządzać obowiązkowe raporty dopiero za 2027 r., a jednostki mające raportować za rok 2026 dopiero za rok 2028. W zakresie dyrektywy CSDDD nastąpiło przesunięcie terminu transpozycji o jeden rok (tj. do 26 lipca 2027 r.), jak również przesunięcie jej stosowania o jeden rok dla pierwszej grupy spółek objętych zakresem tej dyrektywy (tj. do 26 lipca 2028 r.).

Pozostało jeszcze 82% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r. Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Kup teraz Zaloguj się
Firmy, które słuchają, osiągają więcej. Wartościowy dialog z interesariuszami
ESG w praktyce
Firmy, które słuchają, osiągają więcej. Wartościowy dialog z interesariuszami
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Greenhushing – czy cisza może być głośniejsza niż słowa
ESG w praktyce
Greenhushing – czy cisza może być głośniejsza niż słowa
Coraz węższy krąg raportujących ESG
ESG w praktyce
Coraz węższy krąg raportujących ESG
ESPR - promocja produktów cyrkularnych
ESG w praktyce
ESPR - promocja produktów cyrkularnych
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Dobrostan to filar społeczny
ESG w praktyce
Dobrostan to filar społeczny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama