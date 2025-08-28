Negatywne skutki dyrektywy „Stop the Clock”

W Polsce została już implementowana m.in. do przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jej celem jest opóźnienie wdrożenia kluczowych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej: dyrektywa CSRD) oraz dyrektywa o należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju (dalej: dyrektywa CSDDD), aby złagodzić obciążenia regulacyjne związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju, szczególnie dla małych i średnich firm. Dyrektywa ta odroczyła obowiązek raportowania i poddania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju o dwa lata. W konsekwencji jednostki, które miały mieć obowiązek raportowania w tzw. drugiej fali, czyli za rok 2025, będą sporządzać obowiązkowe raporty dopiero za 2027 r., a jednostki mające raportować za rok 2026 dopiero za rok 2028. W zakresie dyrektywy CSDDD nastąpiło przesunięcie terminu transpozycji o jeden rok (tj. do 26 lipca 2027 r.), jak również przesunięcie jej stosowania o jeden rok dla pierwszej grupy spółek objętych zakresem tej dyrektywy (tj. do 26 lipca 2028 r.).