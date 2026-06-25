Rzeczpospolita
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Praktyczna twarz litery S w ESG

Stakeholder management nie jest miękkim dodatkiem do projektu. Z perspektywy grup kapitałowych, które prowadzą inwestycje za miliardy euro w kraju i za granicą, jest realnym zarządzaniem ryzykiem w biznesie.

Publikacja: 25.06.2026 13:30

Praktyczna twarz litery S w ESG

Foto: Adobe Stock

Krzysztof Bukowski

Litera S w ESG przestaje być punktem w raporcie i staje się czymś, co ludzie widzą wokół siebie: bezpieczeństwem w pracy, godną umową, prawdziwym dostępem do mechanizmów ochrony, rekompensatą czy sprawiedliwą inwestycją w okolicy, w której mieszkają.

W projektach skali Baltic Power – pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej, która powstaje obecnie na Bałtyku – ten obraz widać od lat. S nigdy nie była dla nas teoretyczną literą. Audyty BHP, polityka praw człowieka, weryfikacja dostawców na różnych poziomach łańcucha dostaw, mechanizmy ochrony sygnalistów, plany zaangażowania interesariuszy, programy wsparcia lokalnej społeczności, relacje z kluczowymi interesariuszami – od administracji po rybaków – to procesy operacyjne, dokumentowane i weryfikowane systematycznie. Jakie są tego efekty? Bardzo wymierne – mniejsze ryzyko konfliktów społecznych.

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