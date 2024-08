Tych bankructw można było uniknąć. Raport KRD

Z informacji KRD wynika, że o ile liczba upadłości ma szansę utrzymać się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, to liczba restrukturyzacji rośnie. W całym 2023 r. upadłości było 408. To wzrost o prawie 5 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2023 r. W całym 2023 r. postępowań restrukturyzacyjnych było 4244.

Wpływ na liczbę upadłości firm ma m.in. ogłaszanie upadłości konsumenckiej przez osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą. W 2023 r. taką upadłość konsumencką zamiast firmowej ogłoszono aż 2190 razy, w 2022 r. - 749 razy, a w 2021 r. – 949.