W kodeksie pracy przyjęto, że osoby zarządzające firmą oraz zajmujące w niej kierownicze stanowiska nie mają prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Przy czym, gdy chodzi o pracowników będących kierownikami wyodrębnionych komórek organizacyjnych, którzy pracę w godzinach nadliczbowych wykonują w niedzielę i święto, to przysługuje im prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy (art. 1514 § 1 i 2 k.p.). Przepis ten określa więc szczególny obowiązek nieodpłatnej pracy w godzinach nadliczbowych tego rodzaju kierowników. Jest to wyjątek od ogólnej reguły z art. 1511 § 1 k.p., który stanowi, że pracownikowi za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.