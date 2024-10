ZUS nie może wyrzucać poza system ubezpieczenia społecznego

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 18 lipca 2023 r. (III USKP 83/22).

Wspólniczka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła z tą spółką umowę o pracę na stanowisku menadżera operacyjnego. Terminowo i regularnie wykonywała swoje obowiązki wynikające z podpisanej umowy, a także czynności związane z prowadzeniem spółki. Odprowadzała również składki na ubezpieczenia społeczne. Po pewnym czasie stała się jednak niezdolna do pracy. ZUS uznał, że między odwołującą się a spółką nie został nigdy nawiązany stosunek pracy, lecz miał on charakter pozorny oraz zmierzał do obejścia prawa celem nieuzasadnionych korzyści z ubezpieczeń społecznych i podważył wskazany przez nią tytuł ubezpieczeniowy. Wspólniczka nie zgodziła się z tą decyzją i wniosła od niej odwołanie do sądu.