- Mamy w regulacjach wewnętrznych zapis wskazujący, że wypłata wynagrodzenia następuje do 26. dnia miesiąca, za który przysługuje. Chcemy to zmienić zarówno w związku z tym, że jest nieprecyzyjny, jak i dlatego, że jest za wczesny. Czy zmiana na inny termin, ale kilka dni późniejszy (zapewne będzie to pierwszy dzień kolejnego miesiąca) wymaga wypowiedzeń zmieniających?

Nie. Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia, nawet jeżeli nowy miałby być późniejszy, co część pracowników na pewno może oceniać jako swoiste pogorszenie ich sytuacji, nie wymaga zawierania porozumień zmieniających ani dokonywania wypowiedzeń zmieniających.