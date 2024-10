Urlop rodzicielski – możliwy jest podział i wydłużenie

Podstawą nowelizacji kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. była implementacja do krajowego porządku prawnego dyrektywy unijnej 2019/1158 (uchylającej dyrektywę 2010/18/UE). Głównym zaś celem było dostosowanie działu ósmego kodeksu pracy, którego zapisy umożliwiły pracodawcom wprowadzenie jeszcze bardziej elastycznego sprawowania opieki przez rodziców i bliskich nad dzieckiem w początkowym okresie jego życia.

Po nowelizacji nie ma już zasady bezpośredniości urlopu rodzicielskiego. Obecnie można go wziąć po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za cały okres tożsamy okresowi urlopu macierzyńskiego. Zrezygnowano również z zasady obligującej do wykorzystania urlopu w częściach bezpośrednio jedna po drugiej. Zachowana została jednak możliwość podziału urlopu na części, a sam wymiar urlopu rodzicielskiego zwiększono do dziewięciu tygodni. Obowiązuje przy tym zasada, że dziewięć tygodni z tego wymiaru może wykorzystać wyłącznie drugi rodzic.