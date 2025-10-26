Jeżeli wpłaty do PPK okazały się nienależne (np. uczestnik PPK złożył podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a mimo to podmiot ten obliczył, pobrał i dokonał wpłat), podmiot zatrudniający powinien poinformować o tym instytucję finansową prowadzącą rachunek PPK uczestnika.

W przypadku gdy za nienależne wpłaty do PPK zostały już nabyte jednostki uczestnictwa albo wpłaty te zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe, instytucja finansowa - niezwłocznie po powzięciu informacji o tym, że wpłaty do PPK okazały się nienależne - odkupuje/umarza te jednostki, bez konieczności złożenia odpowiedniej dyspozycji przez uczestnika PPK. Instytucja finansowa - w terminie 3 dni roboczych od odkupienia/umorzenia jednostek uczestnictwa/jednostek rozrachunkowych - zwraca środki pochodzące z nienależnych wpłat finansującemu daną wpłatę. Na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego zostają przekazane środki pochodzące z wpłat sfinansowanych przez ten podmiot, a jeżeli instytucja finansowa nie zna numeru rachunku bankowego uczestnika PPK - także środki pochodzące z wpłat sfinansowanych przez uczestnika. W tym ostatnim przypadku podmiot zatrudniający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania tej kwoty, przekazać ją uczestnikowi PPK.