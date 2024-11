Lekceważenie zasad bhp, czyli jak radzić sobie z opornym pracownikiem?

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp to podstawowy obowiązek pracownika. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie chce on używać kasku albo szelek? Czy pracodawca może przymknąć na to oko? Czy może rozwiązać umowę z pracownikiem na tej podstawie?