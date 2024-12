Czy uczestnik PPK może zmieniać wysokość swoich wpłat?

Wpłata podstawowa do PPK, finansowana przez uczestnika PPK, wynosi 2 proc. jego wynagrodzenia. Jeżeli jednak wynagrodzenie uczestnika – osiągane z różnych źródeł – w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, pracownik może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5 proc. Obecnie limit 1,2-krotności minimalnej płacy wynosi 5160 zł, a od 1 stycznia 2025 r. będzie to 5599,20 zł.

Aby obniżyć wpłatę podstawową, uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu deklarację, w której określa jej obniżoną wysokość. Może przy tym zmieniać wysokość swojej obniżonej wpłaty podstawowej, ale też zrezygnować z jej obniżenia.