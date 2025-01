PPK mogli nie wdrożyć pracodawcy, którzy – w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK, w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (przepisy przejściowe) – prowadzili pracowniczy program emerytalny (PPE). Zwolnienie to przysługiwało tylko w przypadku, gdy:

- pracodawca naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia, a

- w PPE uczestniczyło co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych.

Pracodawca niestosujący ustawy o PPK z uwagi na prowadzenie PPE traci to zwolnienie m.in. począwszy od dnia następującego po 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy u niego mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK.

Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.

Ważny stan partycypacji dwa razy w roku

- Pracodawca sprawdził stan partycypacji w PPE według stanu na 1 stycznia 2025 r. Partycypacja ta była mniejsza niż wymagane 25 proc. Czy to oznacza, że ma obowiązek wdrożyć PPK? A jeśli tak, to w jakim terminie?

Tak. Jeśli w wyniku weryfikacji partycypacji w PPE – we wskazanej w ustawie o PPK dacie, m.in. 1 stycznia – okaże się, że spadła ona poniżej 25 proc., pracodawca ma obowiązek uruchomienia PPK. Termin, w jakim powinien to zrobić, ustala się zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o PPK. Oznacza to, że – licząc od dnia utraty zwolnienia – pracodawca musi zawrzeć, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, umowę o prowadzenie PPK w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy (90 dni). Natomiast umowę o zarządzanie PPK należy zawrzeć nie później niż na 10 roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Oznacza to, że jeśli stan partycypacji na dzień 1 stycznia 2025 r. będzie niższy niż 25 proc., to 2 stycznia należy uznać za dzień, w którym pracodawca utracił przysługujące mu dotąd zwolnienie. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy o PPK, podmiot zatrudniający traci wskazane wyżej uprawnienie m.in. począwszy od dnia następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych w tym podmiocie. Należy zatem przyjąć, że pracodawca, który utracił zwolnienie z dniem 2 stycznia 2025 r., ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK najpóźniej 12 maja 2025 r. (10 i 11 maja to sobota i niedziela), a umowę o zarządzanie PPK – do 25 kwietnia tego roku.

Ustalając stan partycypacji w PPE należy porównać ogólną liczbę osób, które spełniają definicję osoby zatrudnionej, z liczbą osób zatrudnionych, które są uczestnikami PPE, i ten wskaźnik powinien wynosić nie mniej niż 25 proc. W liczbie uczestników PPE nie należy uwzględniać osób, które kiedykolwiek przystąpiły do programu PPE i na dzień dokonywania weryfikacji nie są już zatrudnione w danym podmiocie zatrudniającym.

Trzeba zgłosić liczbę członków PPE?

- Dwa razy w roku pracodawca ma obowiązek weryfikacji stanu partycypacji w PPE. Czy wiążą się z tym dla niego jakieś obowiązki informacyjne?

Tak. Pracodawca prowadzący PPE ma obowiązek przekazywać Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) oświadczenie o liczbie swoich pracowników oraz uczestników PPE. Oświadczenie takie przekazuje PFR dwa razy w roku: do 31 stycznia i do 31 lipca danego roku kalendarzowego.

Obowiązek ten wynika z art. 23a ustawy o PPE. Oświadczenie to powinno wskazywać liczbę pracowników oraz uczestników PPE zatrudnionych u tego pracodawcy według stanu odpowiednio na 1 stycznia lub na 1 lipca danego roku.

Takie oświadczenie pracodawca powinien przekazać elektronicznie albo w postaci papierowej (PFR umożliwia przekazanie tych danych w sposób elektroniczny, za pomocą specjalnego formularza).

Należy także pamiętać, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 23a ustawy o PPK powinien być realizowany zgodnie z przepisami tej ustawy, a nie ustawy o PPK. Chodzi tu m.in. o rozumienie pojęcia „pracownik”. W praktyce oznacza to, że jeśli umowa zakładowa tak stanowi, wskazując liczbę pracowników należy uwzględnić także: osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz członków rady nadzorczej wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji – czyli osoby wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i c ustawy o PPE.

Sytuacje, w których pracodawca zwolniony z obowiązku wdrożenia PPK ze względu na prowadzenie PPE traci to prawo, określa art. 133 ust. 2 ustawy o PPK.

Jak reagować na wezwanie do zawarcia PPK?

- Pracodawca zgodnie z ustawą o PPE dwa razy w roku przekazuje PFR oświadczenie o liczbie swoich pracowników oraz uczestników PPE. Czy mimo to może otrzymać wezwanie z PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? A jeśli tak, to czy fakt, że dwa razy w roku składa PFR wskazane oświadczenie, zwalnia go z obowiązku odpowiedzi na takie wezwanie?

Nie. Oświadczenia o stanie partycypacji przekazywane do PFR nie zwalniają pracodawcy z obowiązku odpowiedzi na wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Przypomnijmy: PFR ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK to zrobiły. PFR co kwartał otrzymuje z ZUS informację o płatnikach, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione i sprawdza, czy widnieją oni w prowadzonej przez niego ewidencji, gromadzącej m.in. dane o zawartych umowach o zarządzanie PPK. Jeśli pracodawca zobowiązany do wdrożenia PPK nie widnieje w ewidencji PPK, PFR ma obowiązek wezwać go do:

- zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (jest nią PFR TFI SA) w terminie 30 dni od otrzymania wezwania,

- przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową niż wyznaczona, albo

- przekazania informacji o spełnieniu warunków zwalniających z obowiązku utworzenia PPK.

Jeżeli podmiot zatrudniający nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, gdyż prowadzi PPE na warunkach zwalniających go ze stosowania ustawy o PPK, w odpowiedzi na wezwanie PFR ma obowiązek wskazać tę informację w formularzu, podać wysokość naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE oraz procentowy udział osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE (art. 8 ust. 5a ustawy o PPK).

Autorka jest ekspertką PFR Portal PPK

