Aby zostać uczestnikiem PPK, trzeba mieć wymagany okres zatrudnienia

Podmiot zatrudniający (np. pracodawca) „zapisuje” osobę zatrudnioną (np. pracownika) do PPK, czyli zawiera – w imieniu i na rzecz tej osoby – umowę o prowadzenie PPK, nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklarowała przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK albo przestała być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną. Do okresu zatrudnienia potrzebnego dla „zapisania” danej osoby do PPK wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach, jeżeli – z mocy odrębnych przepisów – obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym podmiotu, który poprzednio zatrudniał tę osobę. Osoby zatrudnione, które osiągnęły 55. rok życia, ale nie mają jeszcze ukończonych 70 lat, zostają „zapisane” do PPK tylko na swój wniosek (nie można „zapisać” do PPK osoby, która osiągnęła 70. rok życia). Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.