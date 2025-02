Uczestnik PPK, który rozpoczął wypłatę środków po 60. roku życia, nie otrzyma nowych wpłat

Rozpoczęcie przez uczestnika PPK w wieku 60+ wypłaty środków ze swojego rachunku PPK spowoduje, że nie otrzyma on już nowych wpłat do PPK (ani dopłat rocznych), choćby nadal pracował. Dotyczy to także sytuacji, gdy ma kilka rachunków PPK i rozpoczął wypłatę tylko z jednego z nich.